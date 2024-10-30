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Hakkarigücü ile Kız Çocukları Futbola Kazandırılıyor

Hakkarigücü, 'Güllerimiz Solmasın Projesi' ile yetenekli kız çocuklarını futbola kazandırıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:10
Hakkarigücü ile Kız Çocukları Futbola Kazandırılıyor

Hakkarigücü'nün Güllerimiz Solmasın Projesi

Hakkarigücü, kadın futbolunu desteklemek amacıyla başlattığı "Güllerimiz Solmasın Projesi" ile yetenekli kız çocuklarını kulübün altyapısına kazandırmak için çaba sarf ediyor. Proje, kentin en uzak noktalarına kadar ulaşarak yetenek taraması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kent Merkezinden Uzak Noktalara Uzanan Destek

Hakkarigücü yönetimi ve futbolcular, minibüslerle kent merkezi, ilçeler ve köylerde geziler yaparak yetenekli kız çocuklarını bulmaya çalışıyor. Bu süreçte, öğretmenlerden ve sosyal medyadan aldıkları önerilerle 10 kız çocuğunu kulüplerine kazandırmayı başardılar.

Melike Akgün'ün Hikayesi

Hakkarigücü'nün teknik sorumlusu Cemile Timur, yöneticilerle birlikte Şemdinli'de yaşayan 13 yaşındaki Melike Akgün'ü ziyaret etti. Akgün'e takım forması, futbol topu ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Melike, Beşiktaş ve milli takım forması giymek en büyük hayali olduğunu ifade etti.

Timur: Geleceğe Katkı Sunmak Amacımız

Timur, Hakkarigücü'nün kadın futbolunda önemli bir simge olduğunu belirterek, projenin sıcak bir kalple kız çocuklarının geleceğine katkı sunmayı amaçladığını açıkladı. Geçen hafta Derecik'te, bugün ise Şemdinli'de olduklarını söyleyen Timur, Melike’nin futbol tutkusuyla dolu bir kız olduğunu vurguladı.

Aile Desteği Önemli

Melike'nin ailesiyle tanışan Timur, toplumdaki değişime de dikkat çekerek, ailelerin artık kız çocuklarına destek verdiğini belirtti. Hakkarigücü, kuruluşundan bu yana 35 kız çocuğunu spor lisesine ve üniversiteye yönlendirdiklerini ifade etti.

Melike Akgün: Hayalimi Gerçekleştirmek İstiyorum

Melike Akgün, Hakkarigücü sayesinde futbolcu olma hayalini gerçekleştirmenin kapısını araladığını ifade etti. Beşiktaş'ta ve Avrupa liglerinde forma giyme hayalini gerçekleştirmek için çabalayacağını belirtti. Ailesi ise, Melike'nin futbol tutkusunu desteklediklerini ve onun başarılı olacağına inandıklarını dile getirdi.

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