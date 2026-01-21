Haldun Dormen hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayeni 97 yaşında vefat etti

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun duayen ismi, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 hafta önce enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan usta sanatçı, yaşamını yitirdi.

Ömer Dormen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"

