Siirt'te Kar Temizlerken Düşen 16 Yaşındaki M.E. Kurtarıldı

Karla Mücadele Ekipleri Zorlu Koşullarda Müdahale Etti

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyü Haleniz mezrasında kar temizlerken damdan düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki M.E., bölgeye intikal eden Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ulaşan ekipler, zor arazi ve hava şartlarına rağmen kısa sürede müdahale etti ve yaralı genci 112 acil servis ekiplerine teslim etti.

Yaralının tedavisinin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

