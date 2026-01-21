Siirt'te Kar Temizlerken Düşen 16 Yaşındaki M.E. Kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar temizlerken damdan düşen 16 yaşındaki M.E., karla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:35
Siirt'te Kar Temizlerken Düşen 16 Yaşındaki M.E. Kurtarıldı

Siirt'te Kar Temizlerken Düşen 16 Yaşındaki M.E. Kurtarıldı

Karla Mücadele Ekipleri Zorlu Koşullarda Müdahale Etti

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyü Haleniz mezrasında kar temizlerken damdan düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki M.E., bölgeye intikal eden Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ulaşan ekipler, zor arazi ve hava şartlarına rağmen kısa sürede müdahale etti ve yaralı genci 112 acil servis ekiplerine teslim etti.

Yaralının tedavisinin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE KAR TEMİZLERKEN DAMDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK...

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE KAR TEMİZLERKEN DAMDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE KAR TEMİZLERKEN DAMDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Kar Temizlerken Düşen 16 Yaşındaki M.E. Kurtarıldı
2
Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor
3
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı — D-100'de Araç Kuyrukları
4
Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti
5
HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız"
6
Oyak Renault’un "Güvenli Adımlar" Projesi: Bursa'da Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi
7
Bursa’da Nilüfer’e 3 Yeni Kavşak: Bozbey’den Trafiğe Kapsamlı Hamle

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları