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Halep’te Çatışmalar Hız Kesmeden Sürüyor: Rejim Karşıtı Gruplar İlerliyor

Halep’in dış mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor, sivil halk Şam’a kaçıyor. Rejim karşıtı gruplar stratejik bölgeleri ele geçiriyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:24
Halep’te Çatışmalar Hız Kesmeden Sürüyor: Rejim Karşıtı Gruplar İlerliyor

Halep'te Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in dış mahallelerinde rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed rejimi güçleri arasında yoğun çatışmalar sürüyor. Bu durum, Halep'in banliyöleri ve merkezinde yaşayan halkın Şam'a kaçmasına neden oluyor.

Çatışmaların Başlangıcı ve Gelişmeler

Çatışmalar 27 Kasım sabahı Halep ilinin batı kırsalında başlamış olup gün boyunca devam etti. Rejim karşıtı gruplar, 27-28 Kasım tarihlerinde Halep'in batı kırsalından merkeze doğru ilerleyerek toplamda 56 köy ve nokta kontrolünü ele geçirdi.

Süreç içerisinde ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de çatışmalar başlamış ve 12 köy rejim karşıtı grupların kontrolüne geçmiştir. Bugün, Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve nokta daha ele geçirilerek, 3 gündür süregelen çatışmalarda toplam 70 yerleşim bölgesi kontrol altına alınmıştır.

Halep'teki Durum ve Sivil Kaçışlar

Halep'in dış mahallelerinde çatışmalar yoğunlaşırken, rejime yakın çok sayıda kişi Halep'ten Şam'a kaçmaktadır. Özellikle, Halep'in dış mahallelerinden biri olan ve rejim güçlerine ait askeri malzemelerin üretildiği Bilimsel Araştırma Merkezi de ele geçirilmiştir.

Rejim karşıtı gruplar, Anadan beldesini de kontrol altına alarak İdlib ve Halep cephe hattında yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirmiştir.

Çatışmaların Stratejik Noktaları

Halep’in batı kırsalında kontrol altına alınan stratejik yerler arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı gibi önemli noktalar yer alıyor. İdlib cephe hattında ise rejim karşıtı grupların kontrolüne geçen bölgeler arasında Trimbe, Dadih, Keferbattih gibi köyler bulunmakta.

Rus Hava Saldırısı ve Rejim İlerlemesi

Bu sabaha karşı Rus savaş uçakları, Mare ilçesindeki muhalif karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Esed rejimi de çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini hedef almayı sürdürdü.

Rejim Askerlerine Kayıp ve Sivil Kaçışlar

Rejim karşıtı gruplar, kontrol altına aldıkları bölgelerde çok sayıda Esed rejimi askerini esir almayı başardı. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 10 bin sivil, özellikle İdlib kırsalına sığındı.

Halep'te devam eden bu çatışmalar, bölgedeki durumun ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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