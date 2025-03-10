Halep'te PKK/YPG'nin Terör İhtilali: Ticaret Merkezi Tehdit Altında

Halep'in Ticaret Merkezi Olma Hayali Tehdit Altında

Suriye'de devrim sonrası ticaretin başkenti olmayı hedefleyen Halep, terör örgütü PKK/YPG nedeniyle kötü günler geçiriyor. 2011 yılından bu yana süregelen çatışmalar, Halep'in stratejik önemini tehdit etmeye devam ediyor.

PKK/YPG'nin Terör Faaliyetleri

Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yuvalanan PKK/YPG, devrim sonrası yaşanan karışıklıklardan faydalanarak büyük bir sorun haline geldi. 2012'de Baas rejimi ile yapılan anlaşma sonucunda bu bölgelerde hâkimiyet kuran örgüt, halk üzerinde baskı kurarak haraç topluyor.

Şiddet ve Zorbalık

PKK/YPG'nin eylemleri, çocukları okuldan kaçırarak silahlı kadrosuna katma gibi insanlık dışı uygulamalar içeriyor. Mahallelerdeki esnaftan da zorla vergi adı altında haraç alan örgüt, güvenliği tehdit eden bir ortam yaratıyor.

Rejim-PKK/YPG İşbirliği Süregeldi

2016'da Halep kuşatması sırasında, terör örgütü bu süreçte rejime destek verdi. Devlet güçlerinin stratejik konumları teröristlere bırakması, işbirliğinin en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçti.

Halkın Can Güvenliği Tehdit Altında

Halep'te, PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle birçok yol kullanım dışı kaldı. Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'ye giden yollarda yer alan uyarı levhaları, bu bölgelere girişlerin ne denli tehlikeli olduğunu açıkça gösteriyor. Halk, özellikle belirli saatlerde bu bölgeleri geçmeye özen gösteriyor.

Sivillere Yönelik Saldırılar Artıyor

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, PKK/YPG'nin keskin nişancı saldırıları sonucunda sadece iki ay içinde en az 65 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Sivillerin hedef alınması, terör örgütünün halk üzerinde yarattığı korkunun boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yerel Halktan Yükselen İsyan Sesleri

Halk, yaşanan olaylara karşı çıkışlarını sürdürüyor. Halife Cabbar, giriş çıkışların belirli saatlerde gerçekleşmek zorunda olduğunu, geç kalanların evlerine dönemediğini ifade ediyor. Diğer bir vatandaş Muhammed Neccar ise, bu bölgelere giden yolların tehlikeleri konusunda uyarılar yapılmasına rağmen insanların hala bu yollarda seyahat ettiklerini belirtmektedir.

Halep'te huzurun sağlanabilmesi için hemen önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Güvenlik güçlerinin PKK/YPG’nin tehditlerine karşı daha etkili bir varlık göstermesi gerekmektedir.