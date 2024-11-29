DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,73 -0,31%
ALTIN
2.960,53 -0,92%
BITCOIN
3.378.465,1 -2,69%

Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar Şehir Merkezine Ulaştı

Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep'in merkezine girdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:55
Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar Şehir Merkezine Ulaştı

Halep'te Sıcak Gelişmeler

Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışma halinde olan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşarak önemli bir ilerleme kaydetti.

Çatışmaların Artması

Son günlerde artan çatışmalar, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırıyor. Rejim karşıtı grupların ilerleyişi, Halep halkı arasında büyük bir heyecan yaratırken, Beşşar Esed yönetimi bu durumu kontrol altına almak için çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

Halep'teki gelişmeler, Suriye genelindeki çatışmanın seyrini ve güç dinamiklerini etkileyebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı
2
Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Öncesi Etkinlik
3
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı
4
Nijerya ve Fransa Arasında 300 Milyon Euro'luk Kalkınma Ortaklığı Anlaşması İmzalandı
5
Karadağ'da Filistin'e Destek: 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı
6
Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı
7
Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama: 'Zafer Kazandık'

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı