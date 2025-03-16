Halepçe Katliamı'nın 37. Yıldönümü: 5 Bin Hayat Kaybedildi

Halepçe Katliamı'nın Karanlık Yılları

16 Mart 1988 tarihinde, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in talimatıyla gerçekleşen Halepçe katliamının üzerinden tam 37 yıl geçti. Bu trajik olayda, 5 bin kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi ise sakat kaldı. İçinde elma kokusu ile gelen bu acı hatıra, kurbanların aileleri ve hayatta kalanlar için derin yaralar açmaya devam ediyor.

Kimyasal Saldırının Ardındaki Sebepler

Saddam, İran-Irak Savaşı dönemlerinde Kürtlere karşı yürüttüğü Enfal Hareketi'nin son aşamasında Halepçe'ye kimyasal silahlarla saldırma emrini verdi. 'Kimyasal Ali' olarak bilinen kuzeni Ali Hasan el-Mecid komutasındaki saldırıda, kent kısa sürede hardal ve sarin gazlarının etkisi altına alındı.

Elma Kokusu ve Kaçış Çabası

Saat 10.50'de başlayan saldırının ardından, Halepçe'de korkunç bir elma kokusu yayılmaya başladı. Bu kötü kokunun sebebini bilmeyen 5 bin kişi evlerinin önünde ya da araçlarının içinde hayatını kaybetti. Saldırıdan kaçmaya çalışanlar, birbiri üzerine yığılırken, 7000'den fazla kişi de yaralandı. Hayatta kalanlar, ikinci bir saldırı korkusuyla İran sınırına doğru kaçmaya çalıştı.

Saddam'ın Savunması ve Irak Yönetimi

Saddam, mahkemede Halepçe'ye gerçekleştirilen kimyasal saldırının kendisine bildirildiğini ve bu durumu sadece medyadan öğrendiğini iddia etti. Ancak Baas rejimi, Kürt direnişine son vermek amacıyla bu insanlık suçunu gerçekleştirdi.

Halepçe'nin Bugünü ve Anma Etkinlikleri

Katliamın ardından geçen 37 yılda, Halepçe'nin yaraları henüz sarılabilmiş değil. Erbil, 2014’te Halepçe’yi il olarak kabul etti, ancak Bağdat'ın bölgeye tazminat ödemesi ve Halepçelileri tanıyan adımlar atması bekleniyor. Her yıl 16 Mart'ta, Halepçe'de ve IKBY genelinde, katliamda hayatını kaybedenler anılmakta ve bu acı olay için anma etkinlikleri düzenlenmektedir.