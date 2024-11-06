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Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 16 Gözaltı

Halfeti Belediyesi önünde polislere yönelik taşlı saldırıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:31
Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 16 Gözaltı

Halfeti Belediyesi Önünde Gerilim

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, belediyeye yönelik yapılan görevlendirme sonrasında olaylar alevlendi.

Belediye binasına girmeye çalışan bir grup, güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulundu.

Gözaltına Alınanların Sayısı 16'ya Ulaştı

Olayın ardından il emniyet müdürlüğü ekipleri, anında harekete geçti ve 8 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, gözaltına alınanların sayısı 16’ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'nın Kararı

İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım tarihinde Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden almış ve yerine bir görevli atanmıştı. Bu duruma karşı çıkan bir grup, belediye binasına girmek isterken gerginlik meydana geldi.

Yaralı Polisler

Olay esnasında taşlı saldırıya uğrayan 2 polis memuru yaralanmıştı. Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri ise devam ediyor.

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