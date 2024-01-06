Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni

Haliç'te Hz. İsa'nın doğuşu ve vaftizinin 2024. yıl dönümü için haç çıkarma töreni düzenlendi. Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayinin ardından denize haç atan Patrik Bartholomeos'un haçını Kostas Kipros çıkarmayı başardı. Balat Fener Sahili'nde yapılan törene çok sayıda kişi katıldı.

Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni
Yayın Tarihi:

Fener Rum Patrikhanesi'nde Hz. İsa'nın doğuşu ve vaftizinin 2024. yıl dönümü için haç çıkarma töreni düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayin sabah 09.00'da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü. Ziyaretçiler mum yakarak dualara iştirak etti. 

haliç-te vaftiz

Ayin sonrasında Bartholomeos ve cemaat, Haliç kıyısına kadar yürüdü. Bartholomeos'un denize attığı haçı almak için 20'ye yakın kişi suya girdi. Haçı Yunanistan'dan gelen Kostas Kipros buldu. Tören, deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından korundu. Törene ilgi büyüktü.

haliç-te vaftiz

FENER RUM PATRİKHANE'SİNDE HZ İSA'NIN VAFTİZ EDİLİŞİ KUTLANDI

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğuşu ve vaftizinin 2024. yıl dönümü için Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin yapıldı. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayin bitiminde Bartholomeos ve cemaat, Haliç kıyısına kadar yürüdü. Bartholomeos'un denize attığı haçı almak için 10 kişi suya girdi. Haçı çıkaran kişi Galip Yavuz oldu. Tören, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

haliç-te vaftiz

Haliç'te denizden haç çıkarma töreninde haçı bulan Kostas Kipros, "Bugün çok güzel bir gün. Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Haçı çıkarmak istedim ve başardım. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Oğlak burcu aşkta neler bekler? İşte Oğlak kadını ve erkeğinin yaklaşımı Oğlak burcu aşkta neler bekler? İşte Oğlak kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Yay burcu aşkta neler bekler? İşte Yay kadını ve erkeğinin yaklaşımı Yay burcu aşkta neler bekler? İşte Yay kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Akrep burcu aşkta neler bekler? İşte Akrep kadını ve erkeğinin yaklaşımı Akrep burcu aşkta neler bekler? İşte Akrep kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Çok Okunanlar
Istanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı Istanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı Birleşmiş Milletler: Gazze, ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü Birleşmiş Milletler: Gazze, ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü Altın Kelebek Ödül törenine damga vuran taklit! İzleyicileri kırdı geçirdi Altın Kelebek Ödül törenine damga vuran taklit! İzleyicileri kırdı geçirdi Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Bursa'da tuhaf olay: Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 2 kişi gözaltına alındı Bursa'da tuhaf olay: Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 2 kişi gözaltına alındı