Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni

Fener Rum Patrikhanesi'nde Hz. İsa'nın doğuşu ve vaftizinin 2024. yıl dönümü için haç çıkarma töreni düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayin sabah 09.00'da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü. Ziyaretçiler mum yakarak dualara iştirak etti.





Ayin sonrasında Bartholomeos ve cemaat, Haliç kıyısına kadar yürüdü. Bartholomeos'un denize attığı haçı almak için 20'ye yakın kişi suya girdi. Haçı Yunanistan'dan gelen Kostas Kipros buldu. Tören, deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından korundu. Törene ilgi büyüktü.





FENER RUM PATRİKHANE'SİNDE HZ İSA'NIN VAFTİZ EDİLİŞİ KUTLANDI

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğuşu ve vaftizinin 2024. yıl dönümü için Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin yapıldı. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayin bitiminde Bartholomeos ve cemaat, Haliç kıyısına kadar yürüdü. Bartholomeos'un denize attığı haçı almak için 10 kişi suya girdi. Haçı çıkaran kişi Galip Yavuz oldu. Tören, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.





Haliç'te denizden haç çıkarma töreninde haçı bulan Kostas Kipros, "Bugün çok güzel bir gün. Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Haçı çıkarmak istedim ve başardım. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

