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Halid Meşal: İsrail Lübnan'a Saldırarak Gazze'deki Yenilgisini Gizlemeye Çalışıyor

Hamas liderlerinden Halid Meşal, İsrail'in Gazze'deki başarısızlıkları nedeniyle Lübnan'a saldırdığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:14
Halid Meşal: İsrail Lübnan'a Saldırarak Gazze'deki Yenilgisini Gizlemeye Çalışıyor

Halid Meşal'den Çarpıcı Açıklamalar

Hamas'ın uluslararası temsilcisi Halid Meşal, İsrail'in Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığını belirterek, bu durumun ardından Lübnan'a yönelik saldırılara yöneldiğini söyledi. 7 Ekim 2023 tarihindeki "Aksa Tufanı" saldırılarının ardından, İsrail'in karşılaştığı sorunları gizlemeye çalıştığını dile getiren Meşal, İstanbul'da video konferansla katıldığı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı'nda önemli mesajlar verdi.

İsrail'in Yenilgisi ve Aksa Tufanı'nın Etkisi

Meşal, "Aksa Tufanı, İsrail tarihinde kara bir leke olarak kalacak" diyerek, Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların bu durumu değiştiremeyeceğini ifade etti. Bununla birlikte, Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının kayıplarına da dikkat çekti.

Uluslararası Destek ve Gelecek Beklentileri

Meşal, İsrail'in uluslararası destek kaynağının azalacağını savunarak, ülkelerin Filistin'in haklarını tanıması gerektiğine vurgu yaptı. Aksi takdirde, bu desteklerin kesilmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'daki Durum

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu belirten Meşal, "Aksa Tufanı öncesinde Aksa yıkım riskindeydi" dedi. İşgal altındaki Batı Şeria halkının da tehcir tehdidiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İsrail'in İhlalleri ve Sivil Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonuçları ise ciddi kayıplara yol açtı. Ölü sayısı 41 bin 909 olarak kaydedilmiştir. Gazze'de yüzlerce çocuk ve kadının yanı sıra, sivil altyapının da büyük zarar gördüğünü bildirildi.

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