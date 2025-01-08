Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Başkan Canpolat, Oylamada Yer Aldı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğrafseverlerin ve medya mensuplarının ilgisini çeken bir platform haline geldi.

Anadolu Ajansı'nın Etkisi

Anadolu Ajansı, yıllardır Türk medyasında önemli bir yer tutmakta, çeşitli etkinliklerle de dikkat çekmektedir. 'Yılın Kareleri' oylaması, her yıl en başarılı fotoğrafların seçildiği bir platform oluşturarak, görsel sanatların desteklenmesine katkı sağlamaktadır.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.