Halit Ergenç ve Dolunay Soysert, Gezi Parkı Soruşturmasında İfadeye Çağrıldı

Gezi Parkı Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert, Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Sanatçı ve oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleşti.

İddiaların Arka Planı

Soruşturma, Barım'ın Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara katılımına dair medyada yer alan iddialar çerçevesinde başlatıldı. Barım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Özellikle, firari sanık Mehmet Ali Alabora ile bir diğer kişinin yaptığı telefon görüşmesinde, Gezi Parkı ile ilgili sanatçılara bildiriler yayınlanması hususundaki fikir alışverişlerine yer verildiği tespit edildi.

Mesleki İlişkiler ve İddialar

Barım'ın, Gezi Parkı davası sanıkları Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu, menajerliğini üstlendiği sanatçıları 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerine katılmaları konusunda yönlendirdiği iddiaları gündeme geldi. Ayşe Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı yönündeki suçlamalar da ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmakta.