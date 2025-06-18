Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Halkbank, Emeklilere Özel Kredilerle Dikkat Çekiyor

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Halkbank, maaşını kendi bankasına taşıyan SSK ve Bağ-Kur 4C emeklilerine özel yeni bir kredi fırsatı ile karşımıza çıkıyor. Emekli promosyonunun yanı sıra avantajlı kredi imkanları da sunulacak.

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi

Halkbank, “Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi” ile emeklilerin finansal yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, maaşını Halkbank’tan alan ya da maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emeklilerin bu özel krediden faydalanabileceği belirtildi.

Emekliye Özel Geri Ödeme Seçenekleri

Halkbank, emeklilere dört farklı geri ödeme seçeneği sunarak, her bütçeye uygun alternatifler oluşturuyor:

Aylık Eşit Taksitli: Her ay aynı tutarda taksit ödemek isteyenler için ideal.

Her ay aynı tutarda taksit ödemek isteyenler için ideal. Artan Taksitli: Geliri zamanla artacak emekliler için başlangıçta düşük, ilerleyen dönemlerde artan taksitler.

Geliri zamanla artacak emekliler için başlangıçta düşük, ilerleyen dönemlerde artan taksitler. Azalan Taksitli: Kredi vadesinin başında yüksek, sonradan azalan taksitlerle ödeme imkanı.

Kredi vadesinin başında yüksek, sonradan azalan taksitlerle ödeme imkanı. 3 Ayda Bir Eşit Taksitli: Gelirini üç aylık periyotlarda alan emekliler için özel bir seçenek.

Örneğin, 100.000 TL tutarında bir kredi için 24 ay vade seçeneğinde aylık taksitler 7.943,62 TL olarak hesaplandı. Ayrıca, yıllık toplam maliyet oranı %101,8904 olarak belirlendi.

Halkbank, sunduğu cazip seçeneklerle emeklilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Başvuruların başladığı bu süreçte, emekliler için sunulan bu fırsatlar kaçırılmamalı.