Haluk Görgün: Oğulbey Teknoloji Üssü, Çelik Kubbe Teslimatları ve 8 Bin İstihdam

Görgün: Oğulbey Teknoloji Üssü, Çelik Kubbe Teslimatları ve Yeni Tesisler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller' başlıklı tören kapsamında ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen açılış ve teslimat programında konuştu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Oğulbey: Geleceğin Teknoloji Üssü

Görgün, 'Bugün temelini attığımız Oğulbey Teknoloji Üssü, geleceğin komuta kontrol sistemlerinin, ileri haberleşme ağlarının, kuantum teknolojilerinin ve yapay zeka tabanlı savunma algoritmalarının geliştirileceği öncü bir merkez olacaktır.' dedi. Üssün toplam yatırım tutarının 1.5 milyar dolar olacağını ve 8 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurguladı.

Çelik Kubbe ve Teslimatlar

Görgün, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 83'lere çıktığını, yıllık ihracat hacminin yaklaşık 7,5 milyar dolar olduğunu ve ürünlerin 185 ülkede kullanıcı bulduğunu bildirdi. Toplam 3 bin 500'den fazla firma ve yaklaşık 100 bin çalışanla 1380'den fazla proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

Toplam teslimat tutarı 460 milyon dolar'ı aşan ve 47 araçlık savunma sistemlerinin stratejik caydırıcılığı artırdığını ifade eden Görgün, teslim edilen sistemler arasında HİSAR O 100, SİPER Hava Savunma Sistemleri, ALP 300-G ve 100-G Radar sistemleri, PUHU ve REDET Elektronik Harp Sistemleri ile KORKUT Yakın Saha Hava Savunma Araçları'nın bulunduğunu söyledi. Görgün, Çelik Kubbe bileşenlerinin sadece teknolojik değil stratejik bir duruşu da temsil ettiğini vurguladı.

Yeni Tesisler ve Üretim Kapasitesi

Törende ayrıca toplam yatırım hacmi 280 milyon dolar'ı aşan, 165 bin metrekare üzerinde kapalı alana yayılan 14 yeni ASELSAN tesisinin açılışı yapıldı. Bu tesislerle ASELSAN'ın üretim kapasitesinin yüzde 40 artacağı; 4 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağı, 23 bin metrekare temiz oda ve laboratuvar altyapısıyla ileri test ve entegrasyon süreçlerinin destekleneceği açıklandı.

Vizyon ve Kapanış

Görgün, savunma sanayisinin 100 milyar dolar'ı aşkın proje hacmiyle örnek bir ekosistem oluşturduğunu belirterek, 'Bugün geleceğe doğru atılan mühendislik adımlarına, savunma altyapılarına kazandırılan yatırımlara, yerli ve milli üretimin gururuna birlikte tanıklık ettik.' dedi. Sözlerini, Cumhurbaşkanı, ASELSAN çalışanları, Başkanlık personeli, yüklenici firmalar ve emek veren tüm mühendis, teknisyen ve uzmanlara teşekkür ederek tamamladı.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.