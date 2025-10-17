Haluk Görgün: Türkiye, Dünyanın 11. Savunma Sanayisi İhracatçısı — İlk 10 Hedefi

Gebze Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli değerlendirmeler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Gebze Teknik Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayiindeki son durumunu ve hedeflerini paylaştı.

Görgün, Türkiye'nin bugün dünyanın 11. savunma sanayisi ihracatçısı konumunda olduğunu belirterek, "Bu yılki rakamlar açıklandığında hesaplamalarımıza göre, ilk 10'da olacağını öngörüyoruz" dedi.

Savunma sanayisine hizmet eden 3 bin 500 şirkete değinen Görgün, bunların 2 bininin geliştirdikleri sistem, ürün ve alt sistemlerle ihracat faaliyeti yürüttüğünü söyledi ve başka hiçbir sektörde böyle anlamlı bir oranın bulunmadığını vurguladı.

Yerlilik oranına dikkat çeken Görgün, sektörde yüzde 83 yerlilik yakalandığını, 7,1 milyar doları aşan ihracat miktarıyla yeni projeler ve işbirlikleriyle çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığa doğru ilerlediğini belirten Görgün, savunma sanayisinde çalışan sayısının 100 bini bulduğunu ve sektörün bu yıl 8 milyar doların üzerinde ihracat cirosuna ulaşabileceğini ifade etti.

Görgün, üretilen teknoloji alanlarını şu şekilde özetledi: kara araçları, insansız hava araçları, deniz platformları, helikopterler, elektro optik sistemler, silah sistemleri, modernizasyon projeleri, radar projeleri ve simülatör sistemleri. Bu alanlarda üretilen teknolojinin dost ve müttefiklerle paylaşılmakta olduğunu belirtti.

İhracat performansına ilişkin detaylar veren Görgün, ülkenin neredeyse dünyanın her yerine teknoloji paylaşımı yaptığını vurgulayarak şu verileri paylaştı: Türkiye kara araçlarında yaklaşık 40 yabancı kullanıcıya 5 binin üzerinde çeşitli ebatlarda kara aracı teslim etmiş; deniz platformlarında 14 farklı yabancı kullanıcıya 150'nin üzerinde teslimat gerçekleştirilmiştir. İhracat yapılan ülke sayısı 185'e, ihraç edilen farklı ürün sayısı ise yaklaşık 250 seviyesine ulaşmıştır.

İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin lider konumunda olduğunu belirten Görgün, "Bugün dünya piyasasının yüzde 65'ini Türkiye domine ediyor. Amerika'daki ilgili şirketten 3 kat daha büyük bizim özel sektörümüz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Görgün'e bir tablo hediye etti.

