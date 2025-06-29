Haluk Levent, 30. Sanat Yılını Harbiye'de Coşkuyla Kutladı

Rock müziğinin sevilen ismi ve hayırsever kimliğiyle tanınan Haluk Levent, sanat hayatının 30. yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği etkileyici bir konserle kutladı. Zirve Müzik organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik öncesi basın toplantısı düzenleyen Levent, bu önemli yılı sembolik bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirtti.

Konserin Beklentileri Aştı

Levent, sosyal medya aracılığıyla çocukların da kendisini sevdiğini ve konserlerine katıldığını dile getirerek, “Biletler 10 gün içinde tükendi. Bu kadar ilgi gördüğünü görmek beni çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Yangınlara Dikkat Çekti

Son günlerdeki orman yangınlarına da dikkat çeken sanatçı, “Ahbap Derneği ile birlikte yangınlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bilecik'ten İzmir'e kadar koordine olduk. Elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu. Levent, konser öncesi bir saat boyunca yangın konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Yeni Projeler Yolda

Yaz boyunca yoğun bir çalışma temposuyla yeni projeler üzerinde çalışacağını da belirten Haluk Levent, yeni parçasının bir cover olduğunu ve 10-15 gün içinde klip çekeceklerini açıkladı.

Hayranlarından Sürpriz Evlilik Teklifi

Konser sırasında bir hayranının evlilik teklifinde bulunması ise gecenin en unutulmaz anlarından birini oluşturdu. Levent, “Anlasana” parçasını bu çift için seslendirerek özel anın tadını çıkardı.

30 Yılda Unutulmaz Anılar

Geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Levent, 30. yıl kutlaması nedeniyle hazırlanan pastayı keserken, “Nice 30 yıllara” diyerek dilek tuttu ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Rock şarkıcısı, hayırsever ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, sanat hayatının 30. yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle kutladı.

Rock şarkıcısı, hayırsever ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, sanat hayatının 30. yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle kutladı.