Hamaney'den ABD'ye Sert Mesaj: Tehditler İle İlerleyemezsiniz

Hamaney: ABD, Tehditlerle Bir Sonuca Ulaşamaz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin tehditlerle bir yere varamayacağını vurgulayarak, "Biz hiçbir zaman çatışmayı başlatan taraf olmadık ancak birileri başlatırsa ağır tokatlar yiyeceğini bilmelidir" şeklinde konuştu.

Nevruz Kutlamasında Temaslar

Hamaney, İran takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan Nevruz dolayısıyla Tahran'daki konutunda çeşitli halk kesimlerinden bir grup ve üst düzey siyasi, askeri yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda, geçen yıl İsrail'in saldırılarında kaybedilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri İsmail Heniyye gibi önemli isimlerin hayatına değindi.

ABD Başkanı Trump'ın Mektubu

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı tehditlerle ilgili yorum yaparak, "Amerikalılar, İran'a karşı tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmelidir" ifadesini kullandı. Trump, 7 Mart'ta Fox Business Network'e verdiği röportajda Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Mektubunda, "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak" dedi.

Müzakere Taleplerine Yanıt

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebi ile sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak istediğini ifade ederek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini belirtti. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine yanıt vererek, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et" dedi.

Direniş Güçlerine Destek

Hamaney, İran'ın bölgede desteklediği milis gruplar ve Yemen'deki Husiler hakkında yapılan değerlendirmeleri de reddederek, tüm bu güçlerin kendi motivasyonları ile hareket ettiğini vurguladı. "ABD ve Avrupalı siyasetçiler, bölgesel direniş güçlerini İran'ın vekilleri olarak etiketleyerek hata yapıyor. İran'ın vekile ihtiyacı yok" diye belirtti.