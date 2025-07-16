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Hamaney: İran, ABD ve İsrail'e Daha Büyük Darbeler İndirebilir

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin ABD ve İsrail'e etkili darbeler yapabileceğini ifade etti, ulusal birliğin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 21:45
Hamaney: İran, ABD ve İsrail'e Daha Büyük Darbeler İndirebilir

Hamaney, ABD ve İsrail Tehditlerine Karşı Kararlılığını Vurguladı

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin her türlü yeni askeri saldırıya karşı ABD ve İsrail'e daha büyük darbeler indirebileceğini dile getirdi. Hamaney, İran-İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ardından yargı yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Halkın Duruşu Planları Boşa Çıkardı

İran lideri, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda önemli isimleri hedef alarak ülke yönetimini zayıflatmayı amaçladığını belirtti. Ancak, İran halkının sergilediği duruşun bu planları boşa çıkardığını vurguladı. Hamaney, “Allah planlarını engelledi ve halkı ülkeyi desteklemek için meydana getirdi,” dedi.

Ulusal Birliğin Korunması

Hamaney, ulusal birliği korumanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, gazeteciler, hakimler, devlet memurları, din adamları ve cuma imamlarının bu hedefi desteklemekle yükümlü olduğunu belirtti.

İsrail'in ABD Yardım İsteği

Hamaney, İran'ın saldırılara kararlı tepkisi sonrasında İsrail'in ABD'den yardım istemek zorunda kaldığını savundu. “Siyonist rejim kendini savunabilseydi Amerika'ya bu şekilde başvurmazdı ancak İran ile baş edemeyeceğini anladı,” ifadelerini kullandı.

Hassas Darbe ve Gelecek Tehditler

ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarına verilen yanıtı “hassas bir darbe” olarak nitelendiren Hamaney, İran'ın saldırdığı merkezlerin çok önemli Amerikan kurumları olduğunu belirtti. “Haber sansürü kalktığında İran'ın ne kadar büyük bir darbe indirdiği ortaya çıkacaktır,” dedi. Hamaney, “Elbette, bundan sonra ABD'ye ve diğerlerine daha büyük darbeler indirilebilir,” değerlendirmesinde bulundu.

Askeri ve Diplomatik Güç

Hamaney, İran'ın asla diplomatik veya askeri alanda zayıf bir taraf olarak girmeyeceğini ifade ederken, “Mantık ve askeri güç gibi gerekli bütün araçlara sahibiz,” dedi. Askeri ve diplomatik kurumların güçlü ve doğru yönelimle çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Yargı Yetkililerine Özel Talimat

Hamaney, yargı yetkililerine de İsrail'in saldırılarında işlediği suçları hem ülke içindeki hem de uluslararası mahkemelerde takip etmeleri talimatını verdi.

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da düzenlenen programda yargı mensuplarıyla bir araya...

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da düzenlenen programda yargı mensuplarıyla bir araya gelerek konuşma yaptı.

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da düzenlenen programda yargı mensuplarıyla bir araya...

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da düzenlenen programda yargı mensuplarıyla bir araya gelerek konuşma yaptı.

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