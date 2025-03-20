Hamaney: İsrail'in Gazze Saldırıları Büyük Bir Suç

Hamaney'den Sert Açıklamalar

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırıları "çok büyük ve korkunç bir suç" olarak nitelendirerek, İslam ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Nevruz Bayramı Mesajı

Nevruz Bayramı dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayımlayan Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan güncel gelişmelere de değindi. Bu yılın sloganını "Üretim için yatırım" olarak belirleyen Hamaney, geçen yılın halk için ekonomik sıkıntılarla dolu geçtiğini belirtti.

Üretim ve Ekonomi Vurgusu

Hükümetin üretim sektörüne yatırım yapması gerektiğini ifade eden Hamaney, halkın da sermayelerini üretime yönlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Geçmiş yılın, İran'ın Irak ile savaş halinde olduğu 1980'leri andıran çalkantılı bir yıl olduğunu belirtti.

İsrail Saldırıları ve ABD'nin Rolü

Konuşmasında, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını tekrar gündeme getiren Hamaney, "Bu mesele İslam ümmetinin meselesidir, dolayısıyla tüm ümmet, farklılıklarını bir kenara bırakarak bu suçlara karşı birlik olmalıdır" diye vurguladı. Hamaney, bu saldırıların sorumlusunun ABD olduğunu ifade ederek Yemen'deki durumu da ele aldı.