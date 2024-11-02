Hamaney: İsrail ve ABD'ye Sert Yanıt Verilecek

İran Lideri Hamaney'den Sert Açıklamalar

Ayetullah Ali Hamaney, İran'a yönelik eylemler dolayısıyla hem İsrail hem de ABD'ye kesinlikle sert bir yanıt verileceğini ifade etti.

Öğrencilerle Buluşma

Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğinin işgalinin yıldönümünde düzenlenen "Ulusal Öğrenci Günü" etkinliğinde, Tahran'daki ikametgahında kalabalık bir öğrenci grubunu kabul etti.

ABD Büyükelçiliği Hakkındaki Yorumlar

Toplantıda, Hamaney, o dönemde Amerikan elçiliğinin "casusluk yuvası" olarak kullanıldığını ve "devrim aleyhine iç kışkırtma" yapmak amacıyla bir planlama merkezi olarak işlev gördüğünü belirtti. Hamaney, Amerikan büyükelçiliği'nin sadece diplomatik bir merkez olmadığını vurguladı.

İsrail'in Eylemlerine Tepki

Hamaney, 26 Ekim'de gerçekleşen İran'a saldırısını hatırlatarak, "Düşmanlar, İran'a karşı yaptıkları nedeniyle kesinlikle sert bir cevap alacaklarını bilmelidir." şeklinde konuştu.

Gelecek Adımlar

Hamaney ayrıca, İran ulusunun ve ülke yetkililerinin, dünya düzenini yöneten suç aygıtlarıyla yüzleşme konusunda kararlı olduğunu belirtti. "Küstahlığa karşı koymak için her türlü askeri, silahlanma ve siyasi eylemi yapacağız" ifadelerini kullandı.