Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli Esiri Serbest Bırakmayı Kabul Etti

Hamas’tan Şaşırtıcı Karar: 6 İsrailli Esir Serbest Bırakılacak

Hamas, 22 Şubat tarihinde yapılacak esir takası kapsamında, planlanan 3 esir yerine 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. Bu duyuru, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye tarafından yapıldı.

Takas Anlaşması Detayları

Halil el-Hayye, 20 Şubat’ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç’a teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, 22 Şubat'ta daha önce öngörülen şartların değiştiğini ve 6 İsrailli esirin serbest bırakılacağını vurguladı. Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının Hamas tarafından uygulanmaya hazır olduğuna da dikkat çekti.

İsrail’in Müzakere İhtiyacı

Hayye, Tel Aviv yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için müzakerelere başlamaktan çekindiğini ifade etti. Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail yönetimi, konteyner evler ve iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermek amacıyla 22 Şubat’ta 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep etti.

Ateşkes Anlaşmasının İlk Aşaması Sona Erecek

Hamas’ın 22 Şubat'taki kararı ile birlikte, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası işlemleri tamamlanmış olacak. Bugüne kadar Hamas, 19 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış durumda.

Arabulucu Ülke: Katar

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi 19 Ocak olarak belirlenmişti. Üç aşamadan oluşacak olan bu ateşkes anlaşması içinde, ilk 42 gün boyunca İsrailli 33 esir ve 1900'den fazla Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.