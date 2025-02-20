Hamas, 4 İsrailli Esirin Cenazesini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:01
Hamas, 4 İsrailli Esirin Cenazesini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, 4 İsrailli Esirin Cenazesini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Han Yunus kentinde tabutlarla Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen cesetler, Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas olarak açıklandı ve İsrail'e götürülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydılar," dedi.

Bu anlaşma uyarınca, 4 İsrailli cenazesine karşılık, 22 Şubat'ta İsrail, bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

Hamas, yürütülen müzakereler neticesinde 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edileceğini ve 22 Şubat'ta planlanandan farklı olarak 3 değil, 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını duyurdu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Bu anlaşma kapsamında 27 Ocak tarihinde Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açıldı. İsrail ordusu, 9 Şubat tarihinde Netzarim Koridoru'ndan çekildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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