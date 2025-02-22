Hamas, 6 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, yedinci esir takası kapsamında 6 İsrailli esirden 2'sini Kızılhaç'a teslim etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:08
Hamas, 6 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze'de Esir Takası Sürecine Devam Ediyor

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmeye başladı.

Esir Eşleştirmenin Detayları

Yapılan teslimatlarla birlikte, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu, Kızılhaç'a teslim edildi. Bu esirlerin durumu, herkesin merakla takip ettiği bir gelişme olmaya devam ediyor.

Diğer 4 esir; Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed için de hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Esirlerin Kimlikleri ve Geçmişleri

Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu öğrenilirken, Etiyopya asıllı Avera Mengistu'nun ise 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu ifade ediliyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Şu ana kadar gerçekleştirilen ilk altı turda 1135 Filistinli esir ile 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverilmişti. Bu hafta, 4 İsrailli esirin cenazesi de teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasında, 42 günlük birinci aşama kapsamındaki toplam 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esir için serbest bırakma planları olduğu belirtiliyor.

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