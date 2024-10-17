Hamas, ABD'yi Gazze'deki İnsani Krizden Sorumlu Tutuyor

Hamas: ABD, İsrail'in Gazze Saldırıları İçin Sorumlu

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü saldırılara dair açıklamalarda bulundu ve bu olaylardan ABD hükümetini sorumlu tuttu. Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaptığı saldırılar, modern tarihinde Nazi döneminden bu yana yaşanan en acımasız askeri planlardan birindendir," ifadesi yer aldı.

"Generaller Planı" Ve Filistinlilerin Durumu

Hamas, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun’a yönelik gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıların "Generaller Planı" çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü. Bu planın, Filistinlilerin göçe zorlanmasını ve bölgenin kuşatılmasını amaçladığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde artırdığı saldırılarla ilgili olarak, Hamas'tan gelen eleştiriler, Washington'un ikili destekinin bu eylemleri kışkırttığını ifade etmekte. Ayrıca, Hamas, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde "somut adımların" atılmasını talep etti.

Somut Adımlar Çağrısı

Hamas'ın açıklamasında, "Zirvenin Gazze'ye tüm geçiş yollarının açılması ve insani yardım girişine izin verilmesi için bir fırsat oluşturması gerekiyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararındaki ateşkes çağrısına uyulmalı," ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, "Generaller Planı" kapsamında, Filistinlilerin kuşatılması ve direnişçilerin seçeneklerini sınırlamak amacıyla bir strateji geliştirilmektedir. Bu saldırılar ve ablukaların, 7 Ekim tarihinden itibaren başlatıldığı bildirilmektedir.

Sonuç olarak, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonların devamında harekete geçen her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları kontrol altına almaktadır.