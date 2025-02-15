Hamas, Altıncı Esir Takasında 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas ile İsrail Arasındaki Esir Değişimi Devam Ediyor
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turu, Gazze'de önemli bir gelişmeyle sona erdi. Gazze Şeridi'nde, 3 İsrailli erkek esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
Esirlerin Teslim Alındığı Yer
Teslim edilen esirlerden Sagui Dekel-Chen, Alexander Sasha Troufanov ve Yair Horn, Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında bulunan bir alanda Kızılhaç ekiplerine bırakıldı. Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Troufanov'un ise Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu bilgisi dikkat çekti.
Takasın Detayları
Bu altıncı turda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan toplam İsrailli esir sayısı 19 oldu. Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 369 Filistinli esirin bugün serbest bırakılması bekleniyor. Bu Filistinlilerin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan kişilerden oluşuyor.
Kassam Tugayları'ndan Mesajlar
Esir takasındaki sürecin ardından, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik mesajlarını da iletti. Han Yunus'taki platformda yapılan konuşmalarda, "Filistin'i özgürleştirmek için direniş" vurgusu ön plana çıktı.
Esirlerin Duygusal İfadeleri
Serbest kalan esirlerden Sagui Dekel-Chen, bir platformda yaptığı konuşmada, "İsrail hükümetinden ateşkes anlaşmasının devamı için her şeyi yapmasını istiyorum""Ailelerin vakti daralıyor, esirlerin eve dönmesi gerekiyor""Bugün 498 gün sonra serbest bırakıldık. Biz mutluyuz ancak geri kalan esirleri unutmamız gerekiyor" İsrail ordusu, Kızılhaç ekiplerinin, serbest bırakılan 3 İsrailli esiri Şin-Bet yetkililerine teslim ettiğini açıkladı. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.151900'ün üzerinde Filistinli esir33 İsrailli esir
İsrail Ordusundan Açıklama
Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması
İsrail ordusu, Kızılhaç ekiplerinin, serbest bırakılan 3 İsrailli esiri Şin-Bet yetkililerine teslim ettiğini açıkladı.
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.151900'ün üzerinde Filistinli esir33 İsrailli esir