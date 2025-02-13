Hamas: Anlaşmanın Bozulmasını İstemiyoruz, İsrail Tam Bağlılık Göstermeli

Hamas, İsrail'in engellemelerine takılmış olan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bozulmasından yana olmadıklarını vurgulayarak, anlaşmanın uygulanması ve İsrail'in şartlarına tam bağlılık göstermesini talep etti. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Biz ateşkes anlaşmasının bozulmasını istemiyoruz. Anlaşmanın uygulanması ve işgalci İsrail'in tam bağlılık göstermesi konusunda istekliyiz," ifadelerini kullandı.

Kanu, arabulucu ülkelerin, anlaşmanın tam uygulanması, İsrail'in insani protokollere uyması ve esir takası sürecinin 15 Şubat'ta yeniden başlaması için baskı yaptığını belirtti. Ayrıca, Hamas'tan bir heyetin Kahire'de görüşmelerde bulunarak İsrail'in engellemeleri ve ateşkes anlaşmasının tam uygulanma yollarını ele aldığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tehditlerine dikkat çeken Kanu, "Trump ve Netanyahu'nun kullandığı tehdit ve korkutma dili ateşkes anlaşmasının uygulanmasına hizmet etmiyor," değerlendirmesinde bulundu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını bildirmişti. Hamas, bu kararın esir takasından 5 gün önce duyurulduğunu, arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı kurma fırsatı verildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sonra kıyamet kopsun" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, İsrailli esirler serbest kalmazsa, "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulundu ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi.