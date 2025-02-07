Hamas: Batı Şeria'da Filistinliler Topraklarından Asla Vazgeçmeyecek

Hamas'tan Güçlü Mesaj: Topraklarımızı Savunacağız

Hamas, işgal altında bulunan Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, ne pahasına olursa olsun bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini net bir şekilde belirtti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, bu konuda kritik bir açıklama yaptı.

İsrail'in Yerleşim Planları

Nasıreddin, İsrail'in Guş Etzion yerleşim bloğunda 20 yıl aradan sonra inşa edilen yeni konutların, Batı Şeria'da toprak gasbını artırma girişimi olduğunu ifade etti. Bu durumun, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri yerlerinden etme amacı doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.

Filistin Halkının Direnişi

Nasıreddin, bu planların Filistin halkının kararlılığı ve direnişiyle başarısız olacağını vurguladı. O, Batı Şeria halkının, bedeli ne olursa olsun topraklarını koruyacağını ve işgalcilerin kendilerini yerinden etme iradesine asla boyun eğmeyeceğini söyledi.

Kudüs ve Batı Şeria'daki Dayanışma

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkının kararlı duruş sergileyişinin, İsrail'in tehdidi ve yerinden etme girişimlerine karşı önemli olduğunu dile getiren Nasıreddin, Filistin halkının azminin, İsrail'in toprak boşaltma emellerini boşa çıkaracağını belirtti.

Yeni Yerleşim İnşaatları

Bu arada, Filistin topraklarını gasbeden 15 İsrailli ailenin, Kudüs yakınlarındaki Haltz yerleşim yerinde 20 evin inşasını tamamladığı bildirildi. Haltz, İsrail hükümetinin Haziran 2024'te onayladığı Guş Etzion bloğundaki beş yerleşimden biri olarak dikkat çekiyor.