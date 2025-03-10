Hamas, Doha'daki Görüşmelerin Hedeflerini Açıkladı

Hamas, Ateşkes Görüşmelerinin Detaylarını Paylaştı

Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesinde Doha'da gerçekleşen görüşmelerin, saldırıların sonlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yeniden imar konularında yoğunlaştığını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi verdi. Mısırlı ve Katarlı arabulucularla birlikte ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in de dahil olduğu bu toplantılarda, ateşkesin sağlanmasına yönelik ilerlemelerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmelerin Hedefleri

Kanu, yasadışı uygulamalara karşı esnek bir tutum sergilediklerini belirterek, görüşmelerin sonuçlarının İsrail’in anlaşmaya uymasını ve ikinci aşamaya geçmesini sağlamak için kritik olduğunu vurguladı. Hamas, ateşkesin birinci aşamasına bağlı kaldığını ve şu anki önceliklerinin Gazze’deki Filistinlilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, yardımların ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması olduğunu açıkladı.

Filistinlilerin Yerinden Edilmesi İhtimali

Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukayı artırma ve sınır kapılarını kapatma girişimlerinin, Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik olduğunu, ancak bu durumun mümkün olmayacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze'de saldırılar düzenleme ve 7 Ekim 2023'ten bu yana sürekli olarak kesintiye uğrayan elektrik hizmetlerini tamamen kesme planlarının, müzakere yoluyla serbest bırakılacak esirler için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takas anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart itibarıyla Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. Ayrıca, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze'ye elektrik tedarikinin hemen kesileceğini açıklamıştı.

Ateşkesin belirsiz bir sürece girmesiyle birlikte, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Boehler'in, Katar'da Hamaslı yetkililerle görüşerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması için müzakerelerde bulunduğu kaydedildi.