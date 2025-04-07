Hamas, Etiyopya'daki Konferansta İsrail Büyükelçisinin Çıkarılmasını Destekliyor

Hamas, Afrika Birliği'nin Kararını Takdir Etti

Hamas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Ruanda soykırımı konulu konferanstan İsrail'in büyükelçisinin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. Hamas, bu adımın Filistin davasını destekleyen Afrika değerleri ve ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Güçlü ve Cesur Bir Duruş

Hamas'tan yapılan açıklamada, “Afrika Birliği'nin, Siyonist İsrail'in büyükelçisini konferanstan çıkarma konusundaki cesur duruşunu takdir ediyoruz” ifadesi vurgulandı. Ayrıca, bu durumun Afrika Birliği'nin değer ve ilkeleri ile Filistin davasının desteklenmesine yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

İsrail'in Küstahlığına Dikkat Çekildi

Açıklamada, “İşgalci Siyonist İsrail'in küstahlığı, soykırımın tartışıldığı bir konferansta kendisini temsilen bir büyükelçi göndermesiyle eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaşırken, onun barbar ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı iğrenç ve benzersiz bir soykırım işlemektedir” denildi.

Bölgesel ve Uluslararası Destek Çağrısı

Bölgesel ve uluslararası kuruluşlara seslenen Hamas, İsrail'e karşı kapsamlı bir boykot uygulanması ve katliamlar ile korkunç ihlallerle dolu karanlık sicilinin aklanmaması için çağrıda bulundu. Ayrıca, “ellerinde çocuk ve silahsız sivillerin kanı bulunan” İsrailli yetkililerin yargılanması gerektiğinin altı çizildi.

İsrail'in Saldırıları ve Son Durum

İsrail'in Etiyopya'daki Büyükelçisi Avraham Neguise, başkent Addis Ababa'da düzenlenen 1994 Ruanda Soykırımı'nı Anma Konferansı'ndan, bazı Afrika Birliği üyesi ülkelerin tepkisi üzerine çıkarılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Cibutili Mahmud Ali Yusuf'un tavrını sert bir dille eleştirdi.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart tarihinde başlayan saldırılarda, yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 1391 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50,752'ye, yaralıların sayısı ise 115,475'e yükseldi. Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti.