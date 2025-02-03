Hamas: Filistinli Esirler İşkenceye Maruz Kaldı

Hamas, Filistinli Esirlerin Çektiği Çileyi Açıkladı

Hamas, serbest bırakılan Filistinli esirlerin ifadelerinin, bu kişilerin serbest bırakılmadan önceki günlerde ve hatta tahliye anlarında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ortaya koyduğunu duyurdu.

Hamas'ın Açıklaması

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Serbest bırakılan esirlerin dehşet verici ifadeleri, tahliye tarihlerinden birkaç gün önceye kadar ve tahliyelerinin son anına kadar kötü muameleye ve işkenceye tabi tutulduklarını gözler önüne seriyor" denildi.

Açıklamada, Filistinli esirlerin fiziksel ve psikolojik işkence başta olmak üzere tıbbi ihmal, açlık, susuzluk ve ilaç yoksunluğuna maruz kaldığı vurgulandı. Ayrıca, "Bu, işgalci devlet tarafından sistematik bir şekilde işlenen tam teşekküllü bir savaş suçudur ve esirlere ilişkin uluslararası hukukun acımasızca ihlalidir" ifadesine yer verildi.

Kızılhaç'ın Tepkisi

Açıklamada, Kızılhaç'ın İsrail'in Negev Hapishanesi'ndeki tahliyeler sırasında Filistinli esirlere uyguladığı muameleye gösterdiği tepkiye de dikkati çekildi. Bu durumun, İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığının en büyük göstergesi olduğu vurgulandı.

Ateşkes ve Esir Takası

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin geçişine açılmıştır.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 aylık işgalinin ardından hastaların ve yaralıların tahliyesi için 1 Şubat'ta açılmıştır. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir serbest bırakılmış, Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de aynı şekilde tahliye edilmiştir.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.