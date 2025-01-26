Hamas: Filistinlilerin Serbest Bırakılması Tarihi Bir Zaferdir

Hamas: Tarihi Bir Zafer

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin, "Filistin halkının iradesi ve direnişi açısından tarihi bir zaferi" temsil ettiğini duyurdu.

Hareketin Esirler Medya Ofisi Başkanı Zahir Cebbarin, anlaşmadan sonra Mısır'a gönderilen Filistinlilerle bir araya geldi. Cebbarin, "Tufan el-Ahrar" olarak adlandırdığı anlaşma çerçevesinde esirlerin takasını, "Filistin halkının haklarını ne kadar kibirli olursa olsun İsrail işgalinin pençesinden alma yeteneğini kanıtlayan parlak bir mücadele aşaması" olarak değerlendirdi.

Direnişin Göstergesi

Cebbarin, serbest bırakılan Filistinlilerin durumunun, "Filistin halkının iradesi ve direnişi açısından tarihi bir zafer" olduğunu vurguladı. Bu başarıyı, "Filistin halkının tamamen özgürlüğüne giden yolda atılan bir adım" olarak tanımladı.

Ayrıca, Filistinli direniş gruplarının "son tutuklu da serbest bırakılana kadar geri adım atmayacağını" belirtti. Cebbarin, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar karşısında kararlı duracaklarını ve iradelerinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Filistinlilerin serbest bırakılması sürecini ise, "Filistin saflarının birlik ve beraberliğini temsil eden; Filistin halkının uyumunu ve direnişini teyit eden ulusal bir düğün" olarak nitelendirdi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk turunda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 3 kadını Kızılhaç ekibine teslim etmiş, İsrail ise hapishanelerinden 90 Filistinliyi salıvermişti. İkinci turda, İsrailli 4 kadın askere karşılık 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli, 25 Ocak'ta serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerden 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine, 16'sı Gazze Şeridi'ne, 70 esir ise Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderildi.