DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.734.853,16 0,3%

Hamas: Filistinlilerin Serbest Bırakılması Tarihi Bir Zaferdir

Hamas, esir takası anlaşmasını Filistin halkının direnişi ve iradesinin zaferi olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:47
Hamas: Filistinlilerin Serbest Bırakılması Tarihi Bir Zaferdir

Hamas: Tarihi Bir Zafer

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin, "Filistin halkının iradesi ve direnişi açısından tarihi bir zaferi" temsil ettiğini duyurdu.

Hareketin Esirler Medya Ofisi Başkanı Zahir Cebbarin, anlaşmadan sonra Mısır'a gönderilen Filistinlilerle bir araya geldi. Cebbarin, "Tufan el-Ahrar" olarak adlandırdığı anlaşma çerçevesinde esirlerin takasını, "Filistin halkının haklarını ne kadar kibirli olursa olsun İsrail işgalinin pençesinden alma yeteneğini kanıtlayan parlak bir mücadele aşaması" olarak değerlendirdi.

Direnişin Göstergesi

Cebbarin, serbest bırakılan Filistinlilerin durumunun, "Filistin halkının iradesi ve direnişi açısından tarihi bir zafer" olduğunu vurguladı. Bu başarıyı, "Filistin halkının tamamen özgürlüğüne giden yolda atılan bir adım" olarak tanımladı.

Ayrıca, Filistinli direniş gruplarının "son tutuklu da serbest bırakılana kadar geri adım atmayacağını" belirtti. Cebbarin, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar karşısında kararlı duracaklarını ve iradelerinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Filistinlilerin serbest bırakılması sürecini ise, "Filistin saflarının birlik ve beraberliğini temsil eden; Filistin halkının uyumunu ve direnişini teyit eden ulusal bir düğün" olarak nitelendirdi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk turunda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 3 kadını Kızılhaç ekibine teslim etmiş, İsrail ise hapishanelerinden 90 Filistinliyi salıvermişti. İkinci turda, İsrailli 4 kadın askere karşılık 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli, 25 Ocak'ta serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerden 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine, 16'sı Gazze Şeridi'ne, 70 esir ise Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Şehit Astsubay Taha Nergiz İçin Mevlit Töreni Düzenlendi
2
Lübnan Ordusu: İsrail Saldırısında Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı
3
Suriye Yönetiminden Kritik Ele Geçirme: Hizbullah'a Giden Silahlar Tugayda Yakalandı
4
Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye ile Suriye'deki Durum İçin Mutabakat Sağlandı
5
Lübnan Cumhurbaşkanı: 'İsrail'in çekilmesi için Lübnan ordusuna güvenin'
6
Rubio'dan Afganistan'daki ABD'li Tutuklulara Dikkat Çeken Uyarı
7
İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri: Gergin Bekleyiş Devam Ediyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler