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Hamas, Gazze'de Gazetecilere Yönelik Suçları Kınadı

Hamas, İsrail'in Gazze'de 5 gazeteciyi öldürdüğünü kınayarak uluslararası topluma hesap sorma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 00:46
Hamas, Gazze'de Gazetecilere Yönelik Suçları Kınadı

Hamas'tan Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Saldırılara Kınama

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir günde 5 gazeteciyi öldürmesini sert bir dille kınadı. Yapılan açıklamada, Filistinli gazetecilerin "cinayet ve intikam hedefi" haline geldiği vurgulanarak, bu duruma karşı uluslararası toplumdan hesap sorulması çağrısı yapıldı.

İsrail Hükümeti ve Gazetecilerin Durumu

Açıklamada, İsrail hükümetinin gazetecilere karşı uyguladığı sistematik saldırılar ele alındı ve bu saldırıların gazetecileri korkutmanın yanı sıra, yaşanan baskı ve soykırımın gerçeklerini dünyaya iletmekten caydırmayı amaçladığı ifade edildi. "Faşist Kutuplarda Hesap Sorulmalı"

Açıklamada ayrıca, Filistinli gazetecilere yönelik suçların kınanması ve İsrail'in işlediği suçların aydınlatılması için uluslararası basın ve medya kuruluşlarına da seslenildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin açıklanmasını talep etti.

7 Ekim'den Bu Yana Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısının 182'ye ulaştığı belirtildi. Gazze'de toplamda 42 bin 924 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın. Yardım kuruluşları, savaşın etkileriyle birlikte, sivil altyapının da büyük zarar gördüğünü ifade ediyor.

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