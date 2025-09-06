DOLAR
Hamas, Gazze'de Kalıcı Ateşkese Açık Oldu

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm tekliflere açık olduğunu ve 18 Ağustos'ta onaylanan teklife bağlı kaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:02
Açıklama ve Talepler

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, insani yardımlara koşulsuz erişim ve gerçek bir esir takasına varılmasını sağlayacak her türlü fikir ve öneriye açığız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada hareket, diğer Filistinli gruplarla birlikte 18 Ağustos'ta onay verdiği teklife de bağlı olduğunu yineledi.

Hamas, 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul etmesine rağmen İsrail'in, sözde kabul ettiği teklifle aynı şartlara sahip olan öneriye yanıt vermediğini

Hareket, kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu belirterek bunun Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi maddeleri içerdiğini vurguladı.

