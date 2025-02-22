Hamas, Gazze'de Serbest Bırakılan 6 İsrailli Esirin 3'ünü Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası kapsamında 6 İsrailli esirin 3'ünü Kızılhaç'a teslim etti. Hisham al-Sayed’in serbest bırakılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:50
Hamas, Gazze'de Serbest Bırakılan 6 İsrailli Esirin 3'ünü Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze'den Serbest Bırakılan Esirleri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugünden itibaren serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü daha Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Teslim edilen esirler arasında Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert yer alıyor.

Hisham al-Sayed’in Serbest Bırakılması Bekleniyor

Daha önce serbest bırakılacak olan Hisham al-Sayed'in Gazze kentinden teslim edilmesi bekleniyor. Bu süreç içinde, Tal Shoham ve Avera Mengistu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Refah'ta serbest bırakılan esirlerin Kızılhaç ekiplerinden teslim alındığını ve söz konusu esirlerin ülkenin güneyindeki ilk karşılama noktasına ulaştığını bildirdi.

Kassam Tugayları'ndan Sembolik Mesaj

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takası sırasında silahların namlularını aşağı yönlü tutarak İsrail toplumuna yönelik bir simbiyotik mesaj verdi. Esir teslim platformunda, eski liderleri Muhammed ed-Dayf'a ait 'Tarihin akışını değiştirebiliriz' sözüne yer verildi.

Pankartlar ve Tören

Platformda asılı olan pankartlarda “Toprak, gerçek sahiplerini tanır” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Filistin bayrağı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde düzenlenen törende, Gazze'deki tüm silahlı direniş gruplarının katılımıyla milli marş okundu.

Serbest Bırakılacak Filistinliler

Bu hafta serbest bırakılan 4 İsrailli esirin cenazesi ve bugünkü 6 Türk esire karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor. Yedinci tur ile toplamda serbest bırakılan İsrailli esir sayısı 25'i sağ, 4'ü ölü olmak üzere 29'a ulaşmış durumda.

Ateşkes Anlaşması Hakkında

Hamas ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te başlamıştı. Anlaşma dahilinde ilk altı turda 1135 Filistinli ve 19 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşan bu anlaşma, toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.

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