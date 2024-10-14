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Hamas: Gazze'de Yeni Bir Holokost Tehdidi

İzzet er-Rişk, Gazze'deki bombardımanların soykırım niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:42
Hamas: Gazze'de Yeni Bir Holokost Tehdidi

Hamas'tan Şok Açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yeni bir Holokost gerçekleştirdiğini iddia etti. Rişk, özellikle Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara yapılan bombardımanın büyük bir tehlike arz ettiğini belirtti.

Bombardıman Sonrası Korkunç Bilanço

Rişk, İsrail Ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırının dört kişinin yaşamını yitirmesine ve 40 kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğunu vurguladı. Bu saldırının, Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlanan silahlarla gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu durumu uluslararası toplumun sorumsuzluğuna bağladı.

Uluslararası Toplumun Suskunluğu

İzzet er-Rişk, İsrail’in çadırlarda barınan çocuk, kadın ve yaşlıları hedef aldığını belirterek, uluslararası toplumun bir yıldan beri devam eden bu soykırım karşısında harekete geçmemesine tepki gösterdi. "Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceğini biliyoruz, fakat bu durumu kabul edemeyiz. Tüm insanlar, kardeşlerine yönelik bu katliamlara karşı duyarsız kalmamalıdır," dedi.

Gazze’deki Durum

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş sivillerin olduğu çadırlara düzenlediği bombardıman sonrası büyük bir yangın çıkmış, yaralıların sayısının artması bekleniyor. Rişk, eylemlerin tırmandırılmasının zamanının geldiğini ve herkesin kendi gücü nispetinde harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

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