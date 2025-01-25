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Hamas: Gazze'de Yönetimimizi Empoze Etmeyecekler

Hamas, Gazze'deki yönetim meselelerinde dışarıdan müdahale kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 01:44
Hamas: Gazze'de Yönetimimizi Empoze Etmeyecekler

Hamas'tan Strong Mesaj: Dışarıdan Müdahale Olmayacak

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki yönetim anlayışını kendisine empoze eden hiçbir ulusal veya uluslararası tarafı kabul etmeyeceğini duyurdu. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin resmi Telegram hesabında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki işlerimizi nasıl yöneteceğimizi bize empoze eden hiçbir bölgesel veya uluslararası tarafı kabul etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Filistin Halkının Yanında Yer Alma Vurgusu

Bedran, Hamas'ın önceliğinin, soykırım savaşında büyük fedakarlıklar yapan Gazze'deki Filistin halkı olduğunu belirtti. Acil ve insani yardımın gerekliliğine de dikkat çekerek, halkın yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

ABD'den Hammada Açıklama

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, CNN'e verdiği bir demeçte, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni bir daha yönetmeye geri dönmeyeceğini söylemişti. Bu yorum, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından geldi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Endişe Verici

İsrail'in saldırılarında, yaklaşık 17.841'i çocuk, 12.298'i kadın olmak üzere 47.283 Filistinlinin öldüğü; 111.472 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Enkaz altında binlerce ölü bulunma ihtimali ve sivil altyapının hedef alınması, durumu daha da kötüleştiriyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Anlaşmanın, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girdiği ve 42 gün süreceği duyuruldu. Bu süre zarfında, İsrailli 33 esir ile 1900’den fazla Filistinlinin serbest bırakılması planlanıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması çerçevesinde 19 Ocak’ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti. Bununlaş birlikte, İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli de Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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