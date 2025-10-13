Hamas, Gazze'deki İsrailli Esirleri Kızılhaç Heyetine Teslim Etmeye Başladı

Hamas, Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı. Gelişme, bölgedeki mevcut durum açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gelişme Detayları

Olayla ilgili henüz resmi kurumlar tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Teslimat sürecine ilişkin ayrıntılar ve doğrulamalar bekleniyor.

Uluslararası ve İnsanî Boyut

Kızılhaç'ın esirlere erişimi ve arabuluculuk rolü, sürecin şeffaflığı ve insani standartların korunması açısından kritik önem taşıyor. İlgili taraflardan gelecek açıklamalar, sürecin seyrini netleştirecek.

Hamas, Gazze Şeridin'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden bazları Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine Gazze kentinde teslim ettiği bildirildi.