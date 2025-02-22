Hamas, Gazze'den 6 İsrailli Esiri Serbest Bıraktı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Serbest bırakılan esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'nde Kızılhaç'a masum bir teslimatla bırakıldı.

Esir Takasının Yedinci Turu Devam Ediyor

Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'nde tutulan bir diğer 3 İsrailli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor. Daha önce açıklanan Hisham al-Sayed'in ise Gazze kentinden törensiz bir şekilde serbest bırakılması öngörülüyor.

İlk Karşılama Noktasına Ulaştılar

Bu sabah saatlerinde Tal Shoham ve Avera Mengistu isimli esirler, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, beş esir de Kızılhaç ekiplerinden teslim alındı ve İsrail tarafına geçti.

Kassam Tugayları'ndan Mesaj

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takasının yapıldığı platformda silahların namlularını aşağı yönde tutarak İsrail toplumuna yönelik sembolik bir mesaj göndermiştir. Platformda ayrıca, eski Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın, “Tarihin akışını değiştirebiliriz” sözleriyle birlikte fotoğrafı dikkat çekti.

Psikolojik Savaş Stratejisi

İsrail'in Maariv gazetesi, Kassam Tugaylarının esir değişim sürecinde İsrail ordusundan ele geçirilen silahları sergilediğine dikkat çekerek, bu durumun Hamas'ın İsrail'e karşı psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Zafer İşareti ve Kur'an Tilaveti

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov'un, serbest bırakılmadan önce Kassam Tugayları savaşçılarının başını öpmesi dikkat çekti. Aynı zamanda, Gazze'deki tüm silahlı direniş gruplarının katılımıyla Filistin bayrağı göndere çekildi ve ülkenin milli marşı okundu.

Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Bekleniyor

Bu hafta teslim edilen 4 İsrailli esirin cenazesi ve bugün serbest kalan 6 İsrailli esire karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor. Yedinci turda teslim edilen esirlerle birlikte, toplamda 29 İsrailli esirin serbest bırakılması hedefleniyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk altı turunda toplam 1135 Filistinli esir ve 33 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.