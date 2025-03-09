Hamas, Geçici Ateşkese Açık Olmadığını Açıkladı

Hamas, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese dair çıkan haberleri yalanlayarak anlaşmanın ilk aşamasına bağlı kaldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 01:52
Hamas, Geçici Ateşkese Açık Olmadığını Açıkladı

Hamas'tan Geçici Ateşkes Açıklaması

Hamas, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese açık olduğu yönündeki basında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hareketin yöneticilerinden Mahmud Merdavi adına yapılan açıklamada, arabulucuların Hamas'a ait "geçici ateşkes" mesajlarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Anlaşmaya Bağlılık Vurgusu

Açıklamada, Hamas'ın daha önce varılan mutabakata bağlılığına dikkat çekilerek, "Hamas, varılan anlaşmaya tam bağlılığını, üzerinde mutabık kalınan parametrelere göre ikinci aşama müzakerelerine geçilmesi gerektiğini" ifade etti. Ayrıca, bu konudaki herhangi bir farklı iddianın gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Haberlerdeki Üzerinde durulan İddialar

Arap basınında ise Hamas'ın, Gazze Şeridi'ndeki bazı esirlerin serbest bırakılması karşılığında anlaşmanın ilk aşamasının 2 ay uzatılmasına olumlu baktığı iddia edilmişti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, ABD, bu uzatma karşılığında Hamas'ın elindeki 10 esirin serbest bırakılmasına dair girişimlerde bulunuyor.

Haberde, İsrail'in müdahale etmeden, Katar ve Mısır arabuluculuğunda ABD ile Hamas arasında müzakerelerin sürdürüldüğü belirtiliyor.

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