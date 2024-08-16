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Hamas'ın Doha'daki Ateşkes Müzakereleri Üzerine Stratejik Analiz

Hamas, Doha'daki müzakerelere, Gazze'deki savaşı sonlandırma amacıyla stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 01:04
Hamas'ın Doha'daki Ateşkes Müzakereleri Üzerine Stratejik Analiz

Hamas, Doha'daki Ateşkes Müzakerelerine Stratejik Bakış Açısı ile Yaklaşıyor

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen ateşkes ve esir takası müzakerelerine, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen stratejik bir perspektiften baktığını ifade etti.

Bedran'dan Açıklama

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabında yaptığı bir açıklamada, Doha'da yapılan müzakerelerin önemine değindi. Bedran, "Müzakerelerin daha önce üzerinde uzlaşılan unsurların uygulanması için somut bir plana dayandırılması gerektiğine inanıyoruz," dedi.

İsrail'in Ateşkes Konusundaki İnisiyatifi

Bedran, İsrail'in tutumunun, Gazze'de ateşkes sağlanmasını engellediğini belirtti. Ateşkesin, saldırıların durması, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilen insanların evlerine dönmesi, yeniden inşa ve esir takası gibi unsurları içermesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeni Müzakere Süreci Başladı

Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye televizyonuna göre, Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Doha'da yeni bir ateşkes müzakeresi sürecinin başladığı bildirildi. Haberde, müzakere sürecinin, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı savaşı sürdürdüğü bir ortamda gerçekleştiği vurgulandı.

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