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Hamas'ın Esir Takası ve Ateşkes Müzakerelerine Katılmayacağı Açıklandı

Hamas, Doha'daki esir takası müzakerelerine katılmayacağını duyurdu. Açıklamalar uluslararası diplomasi sürecini etkiliyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:30
Hamas'ın Esir Takası ve Ateşkes Müzakerelerine Katılmayacağı Açıklandı

Hamas, Doha'daki Müzakelere Katılmıyor

Hamas, yarın Doha'da planlanan esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gerçekleştirilecek dolaylı müzakerelere katılmayacağını bildirdi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu müzakerelerin detaylarına ve taraflarına değindi. CIA Direktörü Bill Burns'ün bugün Katar'a gideceği bilgisi de dikkat çekti. Müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağı belirtildi.

Netanyahu ve İsrailli Heyetin Toplantısı

Öte yandan, Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakereler için Katar'a gidecek İsrailli heyetiyle bir araya geldiğini aktardı. ABD, Mısır ve Katar, daha önce yayınladıkları ortak açıklamada, taraflara 15 Ağustos'ta yeni müzakere sürecine başlamaları için çağrıda bulunmuştu.

İsrail yönetimi müzakerelere heyet göndereceğini bildirirken, Hamas ise arabuluculardan yeni bir müzakere turuna değil, Prezant Joe Biden'ın işaret ettiği ateşkes önerisinin uygulanmasına yönelik bir plan sunmalarını talep etti.

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