Hamas'ın üç aşamalı ateşkes anlaşmasına yönelik dikkat çeken Türkiye şartı

Katar, Gazze'de devam eden çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerde bir anlaşma sağlanabileceğine inanıyor. Ancak Al Jazeera muhabiri Rory Challands, Doğu Kudüs'ten yaptığı haberde, müzakere sürecinin başka bir mekana taşınması halinde olumlu havanın bozulabileceğini aktardı. Challands, ABD'nin ise ateşkes ve rehine takası konusunda daha az iyimser olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü Orta Doğu'ya altıncı kez gitti. Blinken, bölgede bir anlaşmanın hem mümkün hem de gerekli olduğunu belirtti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın ateşkes ve rehine takası teklifine verdiği yanıtı "biraz abartılı" olarak değerlendirdi. Blinken ve Biden, Orta Doğu'daki durumu yakından takip ediyor.

Al Jazeera muhabiri Rory Challands, Doğu Kudüs'ten yaptığı haberde, İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasına varılmasının kolay olmadığını söyledi. Challands, Hamas'ın savaşı bitirmek istediğini ancak İsrail'in buna yanaşmadığını aktardı. Challands, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun duruşunun İsrail ordusu ve siyasi kurumlarla çelişmediğini belirtti. Challands, savaşın bir ateşkes anlaşmasıyla değil, daha farklı bir şekilde sona ereceğine dair genel bir görüş olduğunu ifade etti.

Al Jazeera'nin bir haberine göre, ABD İsrail'i uzun süreli bir barış teklifini kabul etmesi için ikna etmeye çalışıyor. ABD'nin önerdiği iki devletli çözüm, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bir seçenek. Netanyahu'nun popülaritesi düşerken, koalisyon ortakları da çok fazla taviz verilmesini istemiyor. İsrail'de siyasi bir kriz yaşanabilir, eğer ABD'nin barış planı kabul edilirse.

HAMAS'IN ATEŞKES İÇİN SUNDUĞU TEKLİF

Hamas, Gazze Şeridi'nde 2007 yılından beri iktidarda olan bir örgüt. İsrail ile arasındaki çatışmaları durdurmak ve rehineleri serbest bırakmak için bir ateşkes anlaşması yapmak istiyor. Ancak Hamas, bunun için üç şart öne sürüyor. Hamas, bu şartları Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'e iletti. Hamas'ın istediği şartlar şunlar: İsrail'in Gazze'den çekilmesi, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması.

Hamas, İsrail ile arasındaki çatışmaları durdurmak ve rehineleri serbest bırakmak için bir ateşkes anlaşması yapmak istiyor. Ancak Hamas, bunun için üç şart öne sürüyor. Hamas, bu şartları Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'e iletti. Hamas'ın istediği şartlar şunlar: İlk 45 günde, İsrail'de tutulan kadın, genç, yaşlı ve hasta rehinelerin serbest kalması. Buna karşılık, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocuk mahkumların özgürlüğüne kavuşması. İkinci 45 günde, Gazze'de tutulan erkek rehinelerin serbest kalması. Üçüncü 45 günde ise, savaşta ölenlerin cenazelerinin iade edilmesi.

Hamas, İsrail ile arasındaki çatışmaları durdurmak ve rehineleri serbest bırakmak için bir ateşkes anlaşması yapmak istiyor. Ancak Hamas, bunun için üç şart öne sürüyor. Hamas, bu şartları Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'e iletti. Hamas'ın istediği şartlar şunlar: Üçüncü aşamanın sonunda, tarafların savaşı resmen bitirmesi. Ayrıca, İsrail hapishanelerindeki 1500 Filistinli mahkumun serbest bırakılması. Bunların üçte biri, ömür boyu hapis yatan Filistinlilerden seçilecek. İsrail medyasındaki haberlere göre, İsrail yönetimi, Hamas'ın karşı teklifini reddediyor ve savaşı sonlandırmayı kabul etmiyor.

HAMAS'IN ŞARTLARI ARASINDA 5 ÜLKE YER ALDI

Hamas, İsrail ile arasındaki çatışmaları durdurmak ve rehineleri serbest bırakmak için bir ateşkes anlaşması yapmak istiyor. Ancak Hamas, bunun için bazı şartlar öne sürüyor. Al Jazeera'nin haberine göre, Hamas, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için Türkiye, Katar, Mısır, ABD ve Rusya gibi ülkelerin garantör olmasını talep ediyor. Hamas, ayrıca Birleşmiş Milletler'in de bu sürece dahil edilmesini istiyor.

İSRAİL'İN 3 BİN İLE 5 BİN ARALIĞINDA MAHKUM SERBEST BIRAKABİLİR

Sky News Arabia'nın haberine göre, Katar, Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası ve ateşkes müzakerelerinde bir aracı rolü oynuyor. Katar, Hamas'a İsrail'in 3 bin ila 5 bin arasında Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiğini bildirdi. Sky News Arabia, haberinde ayrıca Hamas'ın bu mahkumların kim olacağını belirleyebileceğini de aktardı.