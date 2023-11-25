Hamas’ın yaptığını Türkiye’de yapalım diyen Mahmut Ustaosmanoğlu’na soruşturma

İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni olan Sadettin Ustaosmanoğlu, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Hamas’ın İsrail’e karşı yürüttüğü mücadeleyi Türkiye’de de gerçekleştirmek gerektiğini söyledi. Bu sözler büyük tepki toplarken, savcılık da ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan soruşturma başlattı.

“Hamas’ın kıymetini bilmiyoruz”

Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği logosuyla yayınlanan videoda Ustaosmanoğlu, “Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Yaparız, onlar yaptığına göre. Bizim onlardan neyimiz eksik, biz de yaparız. Sadece Büyük Doğu’cular. Fazla adama gerek yok, buradakiler yeter. Hamas’ın kıymetini bilmiyoruz. Adamlar öyle bir şey gösterdi ki bize. Başımızı belaya sokmak için diyorum. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca uyardı

Cübbeli Ahmet Hoca ise bu sözlere sert tepki gösterdi. “Bu sözler büyük bir provokasyonun işareti” diyen Cübbeli Hoca, inançlı insanları “Bunun gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın” diye uyardı. Cübbeli Hoca, “Mutlaka insanlara ulaştıralım ki hiçbir Müslümân bu gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın.” çağrısı yaptı.

Savcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Sadettin Ustaosmanoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik” suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ustaosmanoğlu’nun ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Sadettin Ustaosmanoğlu kimdir?

Sadettin Ustaosmanoğlu, İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni ve Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği’nin kurucusudur.

Hamas nedir?

Hamas, Filistin’de kurulan ve İsrail’e karşı silahlı mücadele yürüten İslami bir harekettir.

Cübbeli Ahmet Hoca kimdir?

Cübbeli Ahmet Hoca, asıl adıyla Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden biri ve İstanbul’da faaliyet gösteren Kayıhan Camii’nin imamıdır.