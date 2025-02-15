Hamas-İsrail Esir Takasını Takip Eden Ahmed Bergusi Serbest Bırakıldı

Ahmed Bergusi'nin Serbest Bırakılması

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda serbest bırakılan Filistinliler arasında, Fetih Hareketi yöneticisi Mervan Bergusi'nin "sağ kolu" olarak bilinen Ahmed Bergusi de yer aldı. Gazze Şeridi'ndeki esir takasının ilk altı turunda, 1135 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Ahmed Bergusi'nin Geçmişi ve Tutukluluğu

Yeşil gözleri ve beyaz teni nedeniyle "Fransız" lakabıyla tanınan Ahmed Bergusi, 1976 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Gassana köyünde doğdu. 2002 yılında düzenlenen bir baskınla gözaltına alınan Bergusi, İsrail askeri mahkemesi tarafından 13 kez müebbet hapse mahkum edildi.

İkinci İntifada ve Operasyonlar

Bergusi, 2000 yılında başlayan İkinci İntifada sürecinde Fetih Hareketi'nin saflarında aktif rol oynadı. Bu süreçte, İsrail ordusuna ve Filistin topraklarına saldıran silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda etkin bir şekilde bulunduğu iddia edilmektedir.

Mahkeme Kararı ve İddialar

Ramallah'ın batısındaki Ofer kampında bulunan İsrail askeri mahkemesi, Bergusi'ye "Fetih Hareketine bağlı askeri hücreler kurmak" suçlamasıyla 13 kere müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme salonundaki bir duruşmada, Bergusi, İsrail mahkemelerinin meşruiyetini tanımadığını belirtti.

İstihbarat İddiaları ve Kötü Muamele

İsrail istihbaratı, Bergusi'nin Ramallah bölgesindeki 12 İsraillinin ölümü ile sonuçlanan birçok silahlı operasyonun planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğunu iddia ediyor. Tutukluluğu süresince sert sorgulamalara, kötü muameleye ve hücre hapsine maruz kaldığı da ifade ediliyor.

Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin hareketine yönelik düzenlemeler yapılmış, anlaşma kapsamında toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.