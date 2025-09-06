DOLAR
Hamas: İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkarak Filistinlileri Söküp Atıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'deki çok katlı binaları yerle bir ederek Filistinleri zorla yerinden etmeye çalıştığını ve bunun tarihte eşi görülmemiş bir suç olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 20:51
İddialar, saldırılar ve uluslararası suç vurgusu

Hamas, İsrail'in Gazze kentindeki çok katlı yüksek binaları dünden bu yana sistematik biçimde havaya uçurarak Filistinlileri yaşadıkları kentten söküp atmaya çalıştığını bildirdi. Örgüt, bu uygulamanın modern tarihte benzeri görülmemiş bir suç olduğunu vurguladı.

Hamas açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planını hayata geçirmek ve burada yaşayanları güneye sürmek amacıyla çok katlı binaları hedef aldığı kaydedildi. Bugün kentin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde 15 katlı Es-Susi binasının bombalanmasının ardından yapılan değerlendirmede, İsrail'in bu eylemlerle ' zorla yerinden etme ve etnik temizlik ' suçlarında ısrarcı olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

Örgüt, İsrail'in 'Direniş güçleri tarafından kullanılıyor' iddiasıyla kadın ve çocukların yaşadığı binaları hedef almasının 'apaçık bir yalan, hayal ürünü bir gerekçe' olduğunu belirtti ve bunun 'uluslararası toplumu ciddiye almama ve savaş suçlarını örtbas etme' amacı taşıdığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 'cehennemin kapıları açıldı' sözleriyle kentin işgali için saldırıların şiddetlendirilmesi tehdidinde bulunduğu ve ordunun kent içindeki çok katlı binaları hedef alma politikası uyguladığı hatırlatıldı.

Hamas, işlenen bu suçlarla Gazze kentinin tamamen yıkılmasının ve halkının göçe zorlanmasının amaçlandığını belirterek bunun 'modern tarihte benzeri görülmemiş bir suç' olduğunu tekrarladı.

İsrail ordusu ise önce Gazze kentindeki 'Er-Ru'ya' ve 'Es-Susi' adlı yüksek katlı binalara saldırı tehdidinde bulunmuş, ardından Es-Susi binası bombalanmıştı. Ordu dün ayrıca kent batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu Müşteha adlı çok katlı binaya saldırı düzenleyerek binayı yerle bir etmişti.

Hamas'ın açıklamaları, bölgede artan yıkım ve sivillerin hedef alındığı iddiaları üzerine uluslararası tepkinin odağında yer alıyor.

