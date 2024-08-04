Hamas: İsrail Gazze'deki Okulları Hedef Alarak Katliamlarına Devam Ediyor

Hamas'tan İddialar: Okullara Yapılan Saldırılar Süreklilik Arz Ediyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde mülteci durumuna düşen sivilleri barındıran iki okula yönelik hava saldırılarında İsrail'in 30 sivilin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, 'İsrail'in terör ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze şehrinin batısındaki Nasr ve Hasan Selame okullarını hedef alarak Filistin halkına yönelik bu vahşice katliamlarına devam ediyor.' ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, İsrail'in bu saldırılarla Gazze halkını korkutmayı ve göç ettirmeyi amaçladığını vurgulayarak, Filistin halkının 'kaya gibi kararlılığı ve direnişiyle' bu planları boşa çıkaracağına dikkat çekti. Hamas, ayrıca uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkına karşı işlenen suçların durdurulması ve 'faşist faillerin yargılanması' çağrısında bulundu.

Hasan Selame ve Nasr Okulları'na Saldırı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, saldırılarda çoğu çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi. Basal, 'Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80’inin çocuk olduğunu' belirterek, İsrail'in bu iki okulda gerçekleştirdiği katliamın sonuçlarının trajik olduğunu ifade etti.

İsrail'in Saldırılarındaki Dehşet Verici Rakamlar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 39,583 Filistinli hayatını kaybederken, 91,398 kişi de yaralandı. Ölü sayısının altında hâlâ binlerce ceset bulunduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve okulların hedef alınmasıyla sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bildirildi.