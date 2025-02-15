Hamas, İsrail ile Esir Takasında Üç İsrailli Erkeği Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas'tan Önemli Adım

Hamas, İsrail ile gerçekleştirdiği esir takasının altıncı turunda, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti.

Esir Takası Süreci

Bu süreç, taraflar arasında önemli bir insani gelişme olarak değerlendiriliyor. İlgili yetkililerin ve kuruluşların bu esir takası sürecindeki rolü, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

Esir takası, iki tarafın da müzakerelerde ilerlemesine katkıda bulunacak bir gelişme olarak görülüyor. Tarafların, bu tür insani vakaları değerlendirerek kalıcı bir çözüme ulaşmaları bekleniyor.