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Hamas: İsrail'in Beyt Hanun Saldırısı Gazze'deki Soykırımın Devamı

Hamas, İsrail'in Beyt Hanun'a düzenlediği saldırıyı soykırım olarak niteleyerek uluslararası toplumu acil eyleme çağırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:10
Hamas: İsrail'in Beyt Hanun Saldırısı Gazze'deki Soykırımın Devamı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a düzenlediği son saldırının, Tel Aviv'in Filistinlilere karşı 403 gündür devam eden "soykırımının devamı" olduğunu duyurdu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması çağrısına yanıt veriyormuş gibi davranarak uluslararası toplumu kandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yardımın başlamasından saatler sonra Beyt Hanun şehrine düzenlenen vahşi saldırı, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının devamı." ifadesine yer verildi. İsrail ordusunun, bölgeye üç tır insani yardım girişine izin vererek sahte bir operasyon düzenlediği ve ardından Filistinlilere acımasızca saldırıldığı belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca, "Faşist ve işgalci İsrail hükümetinin uluslararası toplumun eylemsizliğinden ve sessizliğinden yararlandığı" vurgulandı ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde işlenen soykırımlara son verilmesi için derhal eyleme geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye gönderilen insani yardım tırlarının geçişini engellediğini ve sınırlı yardıma izin verdiğini aktardı. Sevabite, İsrail ordusunun "silahlı çetelerin yardım tırlarını yağmalamasına" göz yumduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Beyt Hanun'da üç evi hedef alan bombalaması sonucunda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu dün, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden un ve yardım taşıyan üç kamyonun kuzey Gazze Şeridi'ne girişine izin verdi.

Beyt Hanun'da, silah sesleri ve topçu bombardımanı altında binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran dört barınma merkezi bulunurken, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 39 gündür kuşatma uygulanıyor.

İsrail ordusu, "Hamas'ın bölgede yeniden güç kazanmasını engelleme" bahanesiyle 5 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara saldırıları ve işgali başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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