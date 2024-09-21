Hamas, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi

Hamas'tan İddialı Açıklama

Hamas, İsrail'in son günlerde Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okullara ve Sağlık Bakanlığına ait depolara yönelik düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı. Örgüt, bu saldırıların ABD'nin sağladığı askeri ve siyasi destekle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Açıklamada Yer Alan Tespitler

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ez-Zeytun Okulu'na düzenlediği hava saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiği, bunlar arasında 13 çocuğun ve 6 kadının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Refah bölgesindeki saldırıda ise 5 Sağlık Bakanlığı çalışanının yaşamını yitirdiği vurgulandı.

İhlal ve Sorumluluk Vurgusu

Açıklamada, bu saldırıların modern tarihte benzeri görülmemiş suçlar olduğunu ve insanlık vicdanıyla uluslararası hukuk açısından bir sınav olduğunu ifade edildi. Hamas, uluslararası toplumu bu suçları durdurma ve sorumlularını yargılama çağrısında bulundu.

Birlik Çağrısı

Hamas, tüm Arap ve İslam ülkelerine ve dünya genelindeki özgür insanlara bir araya gelme ve İsrail'e karşı birleşik bir duruş sergileme çağrısı yaptı.