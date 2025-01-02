Hamas: İsrail'in Gazze Saldırılarında 50'den Fazla Sivil Hayatını Kaybetti

Hamas: 50'den Fazla Sivil Hayatını Kaybetti

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları hedef aldığı saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çeşitli bölgelerde ağır bombardımanlarına devam eden İsrail ordusunun sivillerin yaşadığı çadır kamplarını hedef aldığına dikkat çekildi. Özellikle, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bombalamaların yanı sıra, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimdeki Deyr el-Belah’ta da evlerin yıkıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in söz konusu saldırılarında ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50'den fazla sivil şehit düştü. Faşist işgalci (İsrail), uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku benzeri görülmemiş şekilde ihlal ederek savunmasız sivillere yönelik soykırım savaşını sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.

Hamas, İsrail'in Gazze'de 15 aydan fazla süredir süregelen suçları karşısındaki uluslararası sessizliği de eleştirerek, bu durumun "silinmeyecek bir utanç" olduğunu belirtti. Ayrıca, Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya, İsrail'in katliamlarına karşı Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere toplamda 45 bin 581 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 108 bin 438 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı ve bu nedenle sivil altyapının da tahrip edildiği bildirilmektedir.